الرئيس اللبناني: سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، من تظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة.

وكانت منطقة رياض الصلح ومحيط السراي الحكومي، قد تحولت إلى ساحة للمواجهات العنيفة بين العناصر الأمنية التابعة لجهاز قوى الأمن الداخلي من جهة، والمتظاهرين وعناصر الشغب من جهة أخرى، والذين أقدموا على إضرام حرائق واسعة في المباني والسيارات والإطارات وتحطيم واجهات فروع عدد من البنوك وماكينات الصراف الآلي والمحال التجارية وسرقة محتوياتها.

وقامت العناصر الأمنية بإطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع والمياه لمنع المحتجين وعناصر الشغب من مواصلة تجمهرهم والحيلولة دون استكمال عمليات الحرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة في منطقة رياض الصلح، وطاردتهم في الشوارع المحيطة، ليستمر الأمر لعدة ساعات، قبل تدخل قوات الجيش لمؤازرة العناصر الأمنية على نحو ساعد على بسط السيطرة وانسحاب المتظاهرين وتراجع حدة المظاهرات إلى أن تم إخلاء المنطقة بالكامل من كافة مظاهر الاحتجاجات والشغب.

وأعلن جهاز قوى الأمن الداخلي عن ارتفاع عدد الجرحى في صفوفه، ليصل 52 مصابا، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 70 شخصا خلال قيامهم بارتكاب جرائم التخريب وإشعال حرائق والسرقة في منطقة وسط بيروت التجاري، وإحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.