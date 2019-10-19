محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بترقية 4476 موظفا بالنيابة الإدارية في مختلف المستويات الوظيفية. وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم السبت، أن هذه الحركة تعد أكبر حركة ترقيات تشهدها النيابة الإدارية عبر عصورها.

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كانت هذه تفاصيل خبر أكبر حركة ترقيات.. المستشار "المنشاوي" يرقي 4476 موظفًا بالنيابة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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