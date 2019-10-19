جونسون: لن أتفاوض بشأن إرجاء بريكست ولن يجبرني القانون على ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - أ ش أ

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه "لن يتفاوض مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن إرجاء عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولن يجبره القانون على القيام بذلك".

وأكد جونسون -في كلمة أمام مجلس العموم أوردتها شبكة "سكاي نيوز" اليوم السبت- "سأواصل بذل قصاري جهدي لإتمام بريكست في الـ 31 من أكتوبر الجاري"، قائلا "إن أفضل أمر بالنسبة للمملكة المتحدة -وكل أوروبا - هو أن نغادر بهذا الاتفاق الجديد في الموعد المحدد.

وأضاف: "سأُطلع الاتحاد الأوروبي أن المزيد من التأجيل سيعد أمرًا سيئًا بالنسبة لهذا البلد، وأن الحكومة ستقدم خلال الأسبوع المقبل التشريع الضروري اللازم من أجل تحقيق بريكست في الـ 31 من شهر أكتوبر الجاري"، واصفا النقاش الذي جرى بين المشرعين بأنه كان "مهمًا ولحظة استثنائية"، غير أن التصويت الذي جرى خلا من معناه من خلال تعديل السير أوليفر ليتوين الذي يحجب دعم الاتفاق حتى يتم تمرير جميع التشريعات اللازمة لذلك.

وكان 322 مشرعًا مقابل 306 بمجلس العموم البريطاني قد صوتوا بأغلبية لصالح التعديلات التي أدخلها ليتوين- وزير سابق في حكومة حزب المحافظين - على اقتراح الحكومة بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ما سيعرقل التصويت الحاسم على اتفاق الانسحاب من التكتل، ويجبر جونسون على طلب تمديد مهلة (بريكست).