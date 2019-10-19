وزير التعليم العالي يوجه بالانتهاء من إعداد البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة الانتهاء من إعداد البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات لتأهيل كليات القطاع الصحي لتعميم الامتحانات الإلكترونية بالقطاع الصحي بكافة الجامعات، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتحديث البرامج التعليمية بما يتفق مع نظام الامتحانات الإلكترونية.

ووجه الوزير - خلال ترؤسه الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لُطيف، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، بمقر المجلس بجامعة القاهرة - بتشكيل لجنة لمتابعة تحديث البنية التحتية التكنولوجية بكافة الجامعات لضمان تأهيلها لإجراء الامتحانات الإلكترونية بكليات القطاع الصحي بما يساهم في نجاح تطبيق المنظومة خلال العام الدراسي الجاري.

وأشاد الوزير بالأنشطة والفعاليات والعروض التي نظمتها الجامعات المصرية احتفالاً بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، موجها بتقديم تقارير دورية من كل جامعة حول الأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية التي تدعم الحس الوطني والانتماء لشباب الجامعات.

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وشدد على ضرورة أن تتوافق الأبحاث العلمية المقدمة للجان الترقيات في مختلف التخصصات مع الاستراتيجية القومية للبحث العلمي والاحتياجات الفعلية للدولة، والتأكيد على توافق أجندة الأبحاث العلمية في التخصصات العلمية المختلفة مع خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ومراعاة تحديث برامج البحث العلمي بالجامعات المصرية بما يتوافق مع احتياجات الدولة واحتياجات التنمية في كافة المجالات.

ووافق المجلس - من حيث المبدأ - على مقترح رئيس جامعة قناة السويس بإنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية، على أن يتم تقديم ملف كامل للجنة فحص إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما وافق المجلس على مقترح اللائحة المالية الموحدة لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.

كما وافق المجلس على إعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المصروفات الدراسية من خلال توفير منح دراسية لهم بمختلف الجامعات المصرية، وذلك بناء على الخطابات الرسمية المرسلة من الجهات المعنية بالدولة.

ووافق المجلس - أيضا - على التحويل الورقي للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمتفوقين بالشهادات الفنية بجامعة العريش أسوة بما تم بالأعوام السابقة، وما ورد مجدداً من طلاب الشهادات الفنية التجارية في هذا الشأن.