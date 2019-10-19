إصابة 7 في مشاجرة بـ"الخرطوش" بين عائلتين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، بطلقات خرطوش، في مشاجرة بين عائلتين بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.
وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة 7 أشخاص بطلقات خرطوش، في مشاجرة نشبت بين عائلتي "التراكوة" و"القوانين" في قرية بخانس، بسبب خلافات الجيرة.
ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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