زوجته وخطيب ابنته وصديقهما.. حبس 3 متهمين بقتل عامل نظافة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

قرر محمد فؤاد مدير نيابة إبشواي بالفيوم، اليوم السبت، حبس ربة منزل وخطيب ابنتها وصديقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالاتفاق على قتل والد خطيبة المتهم الأول وزوج الأولى، بعد اكتشاف المجني عليه وجود علاقة آثمة بين المتهميّن.

وتلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بالعثور على جثة "مسعود س" 48 سنة، سائق تروسيكل ومقيم بقرية الخلطة، وفيها إصابات بالرأس، ملقاة على الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون.

وأشارت التحريات التي قادها العقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، إلى أن المجني عليه يعمل في جمع القمامة، مستخدمًا "تروسيكل"، وأن وراء قتله زوجته "ف. س." 35 سنة، ربة منزل وخطيب ابنتهما "محمد ع." 24 سنة، مزارع، وصديقه "حسن ع." 20 سنة، فلاح.

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وأوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء حسن عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن الزوجة اتفقت مع خطيب ابنتها على التخلص من زوجها، عقب اكتشافه علاقة آثمة بينهما.

وكشفت التحريات عن أنه في ليلة الجريمة، اتفقت الزوجة مع زوجها على التنزه بصحبة خطيب ابنتهما على شاطئ بحيرة قارون، واتفقت مع المتهم الثاني، على الاستعانة بصديقه (المتهم الثالث)، الذي حصل منهما على مبلغ 6 آلاف جنيه، للمشاركة في الجريمة، وأجهزوا جميعًا على المجني عليه ضربًا بـ"الشوم"، وتركوه غارقًا في دمائه وفروا هاربين.

وألقي القبض على الزوجة، وخطيب ابنتها وصديقه، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، أمام مدير نيابة إبشواي والذي أصدر قراره المتقدم.