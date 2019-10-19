مظاهرات ألمانية تنديداً بالعدوان التركي على سوريا

احتشد آلاف المحتجين اليوم السبت في مدينة كولونيا الألمانية، للتنديد بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
ويقيم حوالي مليون كردي فيألمانيا ينحدر معظمهم من تركيا، من أصل 2,5 مليون تركي أو متحدر من أصل تركي في هذا البلد.
وذكر موقع (دويتشه فيله) الإخباري الألماني أن الشرطة الألمانية تتوقع أن يشارك في المظاهرة بكولونيا أكثر من 20 ألف شخص من أنحاء أوروبا.
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