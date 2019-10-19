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عضو في مجلس السيادة بالسودان يدعو لمجابهة العنف ضد المرأة

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دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان صديق تاور إلى تعاون وتكاتف كل القطاعات الوطنية، في مرحلة التغيير، لمجابهة ثقافة العنف ضد المرأة بإرساء قيم العدالة والمساواة، باعتبارها واحدة من أهم أهداف الثورة.

وأشاد تاور - لدى مخاطبته ورشة "تدشين

قاعدة بيانات العنف ضد المرأة" - بنضال المرأة وصبرها وتحملها لظروف الحرب والنزوح في دارفور (غرب السودان)، ومناطق النزاعات باعتبارها المتأثر الأول بكل أشكال العنف، مشددا على ضرورة إيجاد سبل وحلول ناجحة تُسهم في إدماج المرأة وحمايتها من العنف الجسدي واللفظي والنوعي.
وأكد أهمية وضع قاعدة بيانات يتم من خلالها الرصد والتحليل لحيثيات وجذور المشكلة، ومن ثم وضع خطط استباقية لمجابهتها، متعهدًا بالعمل على تنفيذ توصيات الورشة، بما يحقق العدالة والأمان والاستقرار للمرأة السودانية بشكل عام والمرأة في مناطق النزاعات بشكل خاص.
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