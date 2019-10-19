أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، العثور على 7 من 13 مفقودًا وهم أحياء، بعد انهيار سد في إقليم كراسنويارسك (شرق سيبيريا)، أودى بحياة 15 شخصًا.
وأضافت الوزارة أن البحث عن المفقودين الستة الآخرين سيتواصل على مدار 24 ساعة.
وكان سد بحوض مائي تابع لأحد مناجم الذهب في المنطقة انهار، فجر اليوم السبت، ما أسفرعن غمر مساكن للعمال وخلف 15 قتيلًا.
وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، فقد تم إرسال نحو 300 منقذ وست مروحيات من نوع "مي-6" وعدد من السفن الصغيرة إلى منطقة الحادث للتعامل مع آثاره والبحث عن المفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انهيار سد في إقليم كراسنويارك الروسي.. العثور على 7 مفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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