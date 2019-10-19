الكويت تبدي تفاؤلها بزيارة رئيس وزرائها لمصر..غدا

قال خالد الجار الله، نائب وزیر الخارجیة الكویتي، إن زیارة رئیس مجلس الوزراء، الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح، لمصر غدا الأحد، تمثل دفعا مھما للعلاقات بين البلدين.

وأضاف في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة، اليوم السبت، أن ھذه الزیارة ستمثل "إسھاما فعالا في رعایة علاقة البلدین والإبقاء على حیویتھا وتطورھا"، لافتا إلى أنھا "تمثل أیضا تواصلا بین قیادتي البلدین حیث أنھا

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تأتي بعد الزیارة التاریخیة والناجحة للرئیس المصري عبد الفتاح السیسي للكویت، في أغسطس الماضي".

وأكد أنه "مما یضاعف أھمیة الزیارة، أنھا تأتي في ظروف بالغة الدقة والخطورة تمر بھا المنطقة، ما يستوجب التشاور والتنسیق مع الأشقاء في مصر، خاصة في ضوء الدور الریادي الذي تقوم به مصر حیال

تطورات المنطقة والتحدیات المحیطة بھا".

ولفت إلى أن ھذه الزیارة ستشكل فرصة لتوقیع عدة اتفاقیات تهدف لتحقیق الارتقاء بالأوضاع الاقتصادیة، وتلبیة متطلبات التنمیة بما یحقق تطلعات البلدین وشعبیھما الشقیقین.

ومن المقرر أن یبدأ الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح، غدا الأحد، زیارة رسمیة لمصر على رأس وفد رسمي واقتصادي رفیع المستوى. ویتضمن جدول الزیارة التي تستمر یومین، لقاء مع الرئیس المصري، عبد الفتاح السیسي، ومباحثات مع رئیس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فضلا عن توقیع عدد من الاتفاقیات الثنائیة.