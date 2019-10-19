مباحثات يمنية نمساوية لبناء قدرات الأجهزة الأمنية ومحاربة الإرهاب

بحث نائب وزير الداخلية اليمني اللواء علي ناصر لخشع مع نظيره النمساوي فيلهلم سندريسر، اليوم السبت، إمكانية تبادل المعلومات بين البلدين في مجال الإرهاب والجريمة.
وأعرب نائب وزير الداخلية اليمني - خلال لقاء أوردته وكالة الأنباء اليمنية / سبأ/- عن تطلع اليمنللاستفادة من تجربة النمسا في مجال بناء قدرات الأجهزة الأمنية وبما يساعد اليمن في مواجهة ظاهرة الإرهاب والحد من تهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة.
مع اليمن في مجالات الإرهاب والهجرة غير المشروعةـ لافتا الى ان وزارة الداخلية النمساوية ستعمل على دعوة وفد يمني امني رفيع المستوى لزيارة النمسا لبحث كافة اوجه التعاون الممكنة بين البلدين.
من جانبه أكد المسؤول النمساوي اهتمام بلاده بتبادل المعلومات
حضر اللقاء سفير اليمن في النمسا هيثم شجاع الدين ونائب وزير الشؤون القانونية أحمد المحروق ومديرة دائرة التعاون الدولي بوزارة الداخلية النمساوية باربرا شروتر.
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