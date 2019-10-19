العموم البريطاني يقر تعديلا يلزم رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد Brexit

أقرّ مجلس العموم البريطاني تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 الجاري، وهو ما سارع جونسون إلى رفضه, وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الإتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول brexit "من دون اتفاق" في 31 أكتوبر الجاري، غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكست.



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