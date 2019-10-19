لبنان: الاتفاق على إنجاز الموازنة دون أي ضريبة أو رسم جديد

قال وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، اليوم السبت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري إنهما اتفقا على إنجاز الموازنة النهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون على "تويتر": "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".

يأتي ذلك، في الوقت الذي يسعى فيه مجلس الوزراء اللبناني إلى عقد جلسة غد الأحد، لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة، حسب مصادر الحكومية.

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يذكر أن سعد الحريري أمهل، أمس الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم "الإصلاحات" في لبنان، متهماً بعضهم بتعطيل عمله، وذلك تزامناً مع موجة تظاهرات ضخمة تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية والتدهور الاقتصادي.