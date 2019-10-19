جونسون: لن أتفاوض مع بروكسل لتمديد موعد "بريكست"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لن يتفاوض مع بروكسل من أجل تمديد موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن أقرّ البرلمان البريطاني في جلسته الطارئة، اليوم السبت، تعديلاً يوجب تأجيل الخروج لحين الموافقة على مشروع الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل.

وقال جونسون بعد ظهر اليوم، إنه سيواصل العمل من أجل خروج بلاده في الموعد المحدد في نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن سيطرح القانون الخاص بالتصديق على الاتفاق في الأسبوع الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن القانون يلزم جونسون، في حال عدم موافقة البرلمان على الاتفاق، بأن يتقدم بطلب إلى بروكسل لتأجيل موعد الخروج، غير أن جونسون قال داخل البرلمان إنه ليس ملزماً بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتمديد مهلة الخروج.

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ومن المتوقع أن يحاول رئيس الوزراء البريطاني تقديم الاتفاق في الوقت المناسب في الوقت الذي سيطرح القانون الخاص بالتصديق بعد غد الاثنين، مع إمكانية طرح القانون لتصويت مهم بعد قراءة ثانية في اليوم التالي (الثلاثاء المقبل).

وفي حال مرّر جونسون هذا القانون، فإن بإمكانه الحصول على تأييد للاتفاق.

من جهتها، طالبت المفوضية الأوروبية جونسون اليوم، بالإسراع في توضيح الخطوة المقبلة في شأن الاستعداد لـ"بريكست" بعدما قرّر مجلس العموم إرجاء التصويت على الاتفاق الذي تم التوصل اليه.

وقالت المتحدثة مينا اندريفا إن بروكسل "اخذت علماً بالتصويت في مجلس العموم اليوم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق"، مضيفة "على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في أسرع وقت".