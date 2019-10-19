كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تثبيت أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة تحت إشراف أممي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة إعادة الانتشار الأممية في الحديدة بغرب اليمن، اليوم السبت، بتثبيت أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في المدينة، بموجب اتفاق "ستوكهولم" الموقع في ديسمبر الماضي، بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، إن "الأمم المتحدة أشرفت بحضور رئيس بعثتها الجنرال الهندي أباهيجيت جوها، على بدء نشر وتثبيت نقاط ضباط الارتباط بين القوات المشتركة والميليشيا الحوثية".

وأكد المركز الإعلامي على أن لجنة التنسيق المشتركة بدأت اليوم، نشر نقاط مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة في خطوة أولى، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.

وجاء في نص الاتفاق لفريق المراقبة المشتركة، نشر اليوم النقطة الأولى في الخامري بالكيلو 8 في مدينة الحديدة لخفض التصعيد في المنطفة وفقاً لآلية التهدئة، التي تمت الموافقة عليها.

النقطة الثانية

وأشار الاتفاق إلى أنه سيثبت الفريق غدا الأحد، النقطة الثانية في مدينة الصالح، ويوم الاثنين النقطة الثالثة في حوش الأبقار بخط الكيلو 16، وسوف يتم استكمال نشر النقطة الرابعة يوم الأربعاء القادم في منطقة منظر جنوب مدينة الحديدة، وفقاً للبيان.

ومنذ ديسمبر 2018، لم تحرز البعثة الأممية أي تقدم على الأرض لتحقيق اتفاق السويد بشأن الحديدة المبرم بين الحكومة وميليشيا الحوثي الانقلابية برعاية أممية، بسبب تعنت الحوثيين.

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اتفاق "ستوكهولم"