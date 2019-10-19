كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يكشف عن محادثات مع بوتين بشأن تواجد القوات السورية في منطقة العملية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم السبت، أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تواجد قوات الحكومة السورية في شمال سوريا، خلال لقاء سيعقد بينهما يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدا على أن "تركيا ستنفذ خطتها في حال عدم التوصل لاتفاق".

وقال الرئيس التركي، في كلمة له اليوم، من ولاية قيصري التركية "تواجد قوات النظام السوري، التي تحميهم روسيا في منطقة عمليتنا، سأبحث هذا الموضوع مع بوتين يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال لم نتوصل إلى تفاهم فسنطبق خططنا"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أردوغان "في حال لم تنفذ الاتفاقية حول المنطقة الأمنة، فسنواصل عمليتنا من وسنستمر في سحق الإرهابيينن"، مؤكدا على أنه "في حال عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلادنا، لن ننتظر كما في السابق، وسنواصل العملية بمجرد انتهاء المهلة التي حددناها"

ومضى الرئيس التركي قائلا:"إذا لم ينجح الاتفاق مع الأمريكيين سنواصل من حيث توقفنا عند انتهاء الـ120 ساعة ونستمر في سحق رؤوس الإرهابيين".

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وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تعرضت مع الأسف لشتى أنواع التصرفات البشعة خلال 9 أيام الأخيرة، وقد اكتشفنا حقيقة الأطراف بسبب سقوط الأقنعة، التي كانت على الوجوه".