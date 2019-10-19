كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قسد" تعلن إحباط محاولة فرار لنساء داعش من مخيم الهول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت عناصر من قوات سوريا الديموقراطية في مخيم الهول، اليوم السبت، من إلقاء القبض على 14 من نساء داعشيات، برفقتهن 21 طفلاً من جنسيات مختلفة، وذلك خلال محاولة فرار النساء من المخيم.

وذلك بالتزامن مع شن القوات التركية هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، ازدادت تحركات تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، إلى جانب تحرك نساء التنظيم في مخيمات الإيواء التابعة للإدارة الذاتية، حيث حاولت نساء داعش الهرب من مخيم الهول.

ويعتبر مخيم الهول، 45 كلم شرق مدينة الحسكة، من أكبر المخيمات التابعة للإدارة الذاتية، يقطنها أكثر من 71 ألف نسمة بين نازح ولاجئ وعوائل من داعش من نساء وأطفال، ويعتبر الأخطر في العالم جراء تواجد أكثر من 40 ألفا من نساء داعشيات وأطفالهن.

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وحاولت مجموعة مؤلفة من نساء وأطفال من داعش من سوريين وأجانب الفرار من المخيم، بعد منتصف ليلة الجمعة، باتجاه مناطق وريف الدشيشة جنوب المخيم، لكن محاولتهم باءت بالفشل بعد ملاحقتهم من قبل قوى الأمن الداخلي المعنية بحماية المخيم.

وعن تفاصيل الحادثة، أشارت الجهات الأمنية في المخيم بأن المحاولة تم إحباطها، وتم إلقاء القبض على المجموعة بالكامل، وبلغ عدد أفراد المجموعة 14 امرأة من نساء داعش، و21 طفلا، وتم إعادتهن إلى المخيم وعملية التحقيق عن ملابسات الحادثة مستمرة.

تنظيم "داعش" الإرهابي

كان يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، الذي يُعرف اختصاراً بـ "داعش"، وهو تنظيم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، ويهدف أعضاؤه حسب اعتقادهم إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا، مع أنباء بوجوده في المناطق دول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان، وزعيم هذا التنظيم هو أبو بكر البغدادي.