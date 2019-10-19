كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قسد" تعلن استئناف العمليات ضد داعش بعد الهجوم التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، عن استمرار العمليات ضد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا، بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تجميدها جراء الهجوم التركي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن قائد قوات سوريا الديمقراطية، قوله: "عملنا ضد داعش مستمر، ودخل حيز التنفيذ مجدداً"، مضيفاً "قمنا بتفعيل العمل العسكري ضد خلايا داعش في دير الزور، وقواتنا تعمل هناك مع قوات التحالف".

وشنت تركيا عملية عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا، الأسبوع الماضي، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من موقعين في المنطقة، في خطوة قوبلت بانتقاد دولي شديد.

وأثار الهجوم التركي القلق من أن يتسبب في هروب متشددي "داعش" من السجون، التي يديرها الأكراد في شمال سوريا وإحياء التنظيم.

وهدف تركيا المعلن هو تطهير منطقة الحدود الجنوبية من وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها منظمة إرهابية وإقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا في الأراضي السورية تريد توطين ملايين اللاجئين السوريين فيها.

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وتعهدت أنقرة أيضا بتولي مسؤولية متشددي داعش في المنطقة الآمنة، لكنها قالت إنها لا شأن لها بمتشددي التنظيم الآخرين.

والأسبوع الماضي نشرت وسائل إعلام لقطات لما قالت إنه السجن، الذي هرب منه متشددون في داعش في وسط تل أبيض على الحدود التركية، وظهر في اللقطات جنود أتراك يتجولون في السجن الفارغ حيث ظهرت زنازين بنيت بداخله.