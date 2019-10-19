كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة زعيم المتمردين بجنوب السودان إلى الوطن لإجراء محادثات سلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ريك مشار،

عادزعيم المتمردين في جنوب السودان المنفى، اليوم السبت، إلى البلاد لحضور جولة أخرى من محادثات السلام مع الرئيس سلفا كير.

وصرح بيتر ماناوا جاتكوث، رئيس الإعلام في الحركة الشعبية لتحرير السودان، للصحفيين في مطار جوبا الدولي، بأن زعيم المعارضة سيقضي يومين في جوبا حيث من المتوقع أن يناقش مع الرئيس كير القضايا المعلقة الخاصة بالترتيبات الأمنية وعدد الدول.

وقال جاتكوث، إن "مشار سيجري محادثات مع وفد مجلس الأمن الدولي الزائر، الذي من المتوقع أن يصل إلى جوبا يوم الأحد".

وأوضح جاتكوث: "بصفتنا الحركة الشعبية لتحرير السودان، لدينا شرط لاستكمال الاتفاقيات الأمنية قبل تشكيل الحكومة الانتقالية"، مضيفاً "الزيارة جيدة لأن مجلس الأمن يلتقي الموقعين هنا في جوبا."

وقام مشار، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة (SPLM-IO)، والذي يعيش حاليًا في السودان المجاور، برحلته الثالثة إلى جوبا بعد فراره إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد تجدد العنف في يوليو 2016.

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وعقد مشار اجتماعًا مباشرًا مع الرئيس سلفا كير الشهر الماضي، حيث اتفق الجانبان على حل القضايا العالقة، التي تسببت في تنفيذ اتفاق السلام.

وكانت هناك دعوات متجددة لأطراف الصفقة للاجتماع بانتظام من أجل معالجة قضايا الترتيبات الأمنية وعدد الدول والحدود قبل الموعد النهائي في 12 نوفمبر، لتشكيل حكومة وحدة انتقالية جديدة.

كما انحدر جنوب السودان إلى الصراع في ديسمبر 2013، بعد أن عزل الرئيس سلفا كير مشار، مما أدى إلى قتال بين الجنود الموالين لزعيمي الزعيمين، وقتل الصراع عشرات الآلاف وشرد الملايين داخليًا وخارجيًا.

وانهار اتفاق سلام تم توقيعه في عام 2015 بعد اندلاع تجدد العنف في يوليو 2016، مما أجبر مشار على الفرار من العاصمة.

وبموجب اتفاق السلام لعام 2018، سيتولى مشار أحد مناصب نواب الرئيس الأربعة في الحكومة الانتقالية.

