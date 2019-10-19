كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأردنية: السلطات الإسرائيلية تعتقل 7 أشخاص تسللوا عبر الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرحت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن 7 أشخاص يحملون جنسية أجنبية تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل، بهدف البحث عن عمل.
وأوضح سفيان القضاة، الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن "السلطات الإسرائيلية ألقت القبض عليهم"، ونفى أن يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية.
وأوضح الناطق باسم الخارجية الأردنية، أن الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه، للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته، حسب ما أشارت وكالة الأنباء الأردنية.
وفي المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي على أن "جنوده تمكنوا من توقيف 7 أشخاص حاولوا العبور إلى إسرائيل قادمين من الأردن"، ويتم حاليا استجوابهم من قبل أجهزة الأمن.
الصراع العربي الإسرائيلي
يشير الصراع العربي الإسرائيلي إلى التوتر السياسي والصراعات العسكرية والنزاعات بين عدد من البلدان العربية وإسرائيل، وترتبط جذور الصراع العربي الإسرائيلي بظهور الصهيونية والقومية العربية قرب نهاية القرن التاسع عشر، وينظر الفلسطينيين إلى الإقليم باعتباره وطنهم التاريخي، الذي عاشوا فيه لآلاف السنين، في المقابل يعتبر اليهود بأنهم وعدوا بهذه الأرض وفقًا لنصوص في التوراة، وفي السياق الإسلامي، فإنها أراضي إسلامية.
وقد نشأ الصراع الطائفي بين اليهود والعرب الفلسطينيين في أوائل القرن العشرين، وبلغ ذروته في حرب واسعة النطاق في عام 1947 تخلله حملة تطهير عرقي وتهجير كبرى للفلسطينيين من قراهم ومدنهم، وتحول إلى الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في مايو 1948 عقب إعلان قيام دولة إسرائيل.
انتهت معظم الأعمال العدائية الواسعة النطاق باتفاقات وقف إطلاق النار بعد حرب أكتوبر 1973، ووقعت اتفاقات سلام بين إسرائيل ومصر في عام 1979، مما إدى إلى انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء وإلغاء نظام الحكم العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، لصالح الإدارة المدنية الإسرائيلية وما ترتب عليه من ضم من جانب واحد لمرتفعات الجولان والقدس الشرقية.
تحولت طبيعة الصراع على مر السنوات من الصراع العربي الإسرائيلي الإقليمي الواسع النطاق إلى صراع فلسطيني إسرائيلي محلي أكثر، بالغًا ذروته خلال حرب لبنان 1982، وقد أدت اتفاقيات أوسلو المؤقتة إلى إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، في إطار عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.