كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأردنية: السلطات الإسرائيلية تعتقل 7 أشخاص تسللوا عبر الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن 7 أشخاص يحملون جنسية أجنبية تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل، بهدف البحث عن عمل.

وأوضح سفيان القضاة، الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن "السلطات الإسرائيلية ألقت القبض عليهم"، ونفى أن يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الأردنية، أن الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه، للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته، حسب ما أشارت وكالة الأنباء الأردنية.

وفي المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي على أن "جنوده تمكنوا من توقيف 7 أشخاص حاولوا العبور إلى إسرائيل قادمين من الأردن"، ويتم حاليا استجوابهم من قبل أجهزة الأمن.

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