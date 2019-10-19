تشيلسي يهزم نيوكاسل يونايتد بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتفى فريق تشيلسي بالفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح تشيلسي، اللاعب ماركوس ألونسو.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 8 نقاط وهو يحتل المركز الثامن عشر.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة عبر لاعب نيوكاسل ساينت ماكسيمين في الدقيقة العاشرة، من خلال تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وكاد أبراهام أن يفتتح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 15، بعد ضغطه على الحارس دوبرافكا، إلا أنه فشل في ترويض الكرة.

وبعد سلسلة من المراوغات من قبل هودسون أودي على الجانب الأيسر، أرسل عرضية على رأس ويليان الخالي من الرقابة تمامًا في الدقيقة 16، إلا أن رأسية البرازيلي مرت إلى جانب القائم.

وواصل تشيلسي الضغط على نيوكاسل، عبر تسديدة قوية عبر ماسون مونت من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، تصدى لها بنجاح دوبرافكا.

وعاد نيوكاسل لتهديد مرمى تشيلسي في الدقيقة 25، عبر رأسية من قبل جولينتون، مرت إلى جانب القائم.

ورد ويليان على تلك المحاولة مباشرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم الأيسر لدوبرافكا.

وهدأت المباراة بعد تلك المحاولة، مع سيطرة تشيلسي على الكرة وتشكيله للخطورة عبر الركلات الثابتة وكان أبرزها رأسية لماركوس ألونسو في الدقيقة 42 من ركلة ركنية، أمسك بها دوبرافكا بسهولة.

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وأجرى فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، التبديل الأول في الدقيقة 43، بخروج روز باركلي بسبب الإصابة، ونزول ماتيو كوفاسيتش بدلًا منه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تحصل تشيلسي على ركلة ركنية في الدقيقة 56، ارتقى لها المهاجم تامي أبراهام، مسددًا رأسية قوية ارتطمت بالعارضة.

ومع فشل تشيلسي في هز شباك نيوكاسل، أقحم لامبارد لاعبه كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 64 على حساب مونت.

ومرة أخرى ارتقى أبراهام في الدقيقة 66، لركلة ركنية، إلا أن رأسيته علت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 68، توغل أودوي في منطقة الجزاء، وحاول مدافعو نيوكاسل إبعاد الكرة، قبل أن تصل بالخطأ إلى بوليسيتش الذي وجد نفسه منفردًا تمامًا بالمرمى، ليسدد كرة أرضية تصدى لها دوبرافكا ببراعة.

وتواصل زحف تشيلسي بحثًا عن تسجيل هدف الانتصار، ففي الدقيقة 73 سدد ويليان كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن دوبرافكا تصدى لها بنجاح.

وتمكن تشيلسي من هز شباك نيوكاسل، عبر تسديدة قوية من قبل ماركوس ألونسو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 73، لمست أصابع دوبرافكا وسكنت الشباك.

وحاول تشيلسي تأمين نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الثاني، من تسديدة عبر أبراهام من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76، ذهبت في أحضان حارس نيوكاسل.

وفي الدقيقة 79، انفرد بوليسيتش بالمرمى ليمرر الكرة إلى أبراهام إلى جواره أمام المرمى الخالي من حارسه، ليسدد كرة أرضية أخرجها مدافع نيوكاسل يدلين من على خط المرمى.

وكاد نيوكاسل يسجل هدف التعادل في الدقيقة 88، عبر رأسية من كلارك، إلا أن تسديدته علت العارضة، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدف دون رد.