إصابة شاب جراء إطلاق نار في الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح، مساء السبت، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في الطيرة.

وبسحب مصادر طبيّة، فإن الشاب أصيب بقدمه ووصفت إصابته بالطفيفة.

ورغم التظاهرات التي تشهدها المدن والقرى العربيّة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، إلا أن عمليات العنف متواصلة، وهذه هي 3 جريمة عنف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ففي كابول، تعرض منزل مدير قسم المعارف في مجلس قرية كابول، نزار عيد، لإطلاق النار، مساء الجمعة، تسبب بسقوط نجله من شرفة المنزل. واعتقلت الشرطة مشتبها به بارتكاب الجريمة.

وعلم أنه تم إطلاق الرصاص على غرف النوم، وسبقه رشق بالحجارة، مما تسبب بالذعر لكل من في المنزل.

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أما في شعب، فأصيب أربعة أشخاص بإصابات متفاوتة، مساء الجمعة، جراء جريمة طعن ودهس متعمد.

وعلم أن شجارا قد وقع أسفر عن طعن شخص واحد، في الثلاثينات من العمر، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي أعقاب الشجار، قاد شاب مركبته نحو ساحة أحد المنازل، فدهس ثلاثة أشخاص.

ووصفت حالة المصابين، وهم في العقدين الثالث والرابع من العمر، بالطفيفة.

بحسب طواقم الإسعاف، فقد جرى تقديم الإسعافات الأولية لأربعة أشخاص، ونقلوا إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا لمواصلة العلاج.