شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الأحد والان مع التفاصيل

تسير الخطوط الجوية اليمنية غد الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019م عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي : رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره - عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله : 632. خط الرحله : عدن- الخرطوم. الاقلاع : 1000 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. Advertisements رقم الرحله 633. خط الرحله : الخرطوم- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت الخرطوم) الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول : 1830 مساء. رقم الرحله 601. خط الرحله : القاهره - عدن . الاقلاع : 0900 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول : 1330 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1430 ظهرا. الوصول : 1700 مساء.

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