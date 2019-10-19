العتبة العباسية: عدد زوار اربعينية الامام الحسين بلغ أكثر من 15 مليوناً

أظهرت وثيقة نشرتها العتبة العباسية، وحصلت عليها الخليج 365، أعداد زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام). وجاء في الوثيقة ان عدد الزوار بلغ أكثر من 15 مليون زائر منذ بدء الزيارة الأربعينية. يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

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