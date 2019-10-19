إيران تعلن وفاة وإصابة 81 من مواطنيها خلال زيارة الاربعين

وقال فر في مقابلة متلفزة نقلتها وكالة "فارس" إن "المصابين جراء الحوادث المرورية والمرضى تم نقلهم الى مراكز طبية في العراق، وحالياً غالبيتهم نُقلوا الى مختلف المدن الايرانية".

من جهة ثانية، أكد أمين المنظمة المركزية لزيارة الاربعين، أن نحو 2.6 مليون زائر ايراني عادوا الى البلاد حتى الآن.