العراق يخسر أمام الامارات ويعقد موقفه في التصفيات الاسيوية لكرة الصالات

وكان المنتخب الوطني قد تغلب في مباراته الاولى على فلسطين 6-3، فيما خسر في مباراته الثانية امام الكويت بنتيجة 4-1.

الخسارة اوقعت المنتخب الوطني في المركز الرابع بالمجموعة الاولى برصيد 3 نقاط، فيما ارتقى المنتخب الاماراتي الى المركز الثالث برصيد اربع نقاط متخلفاً بفارق الاهداف عن البحرين وبفارق خمس نقاط عن الكويت المتصدر برصيد 9 نقاط.



ويحصل أول فريقين من كل مجموعة في تصفيات غرب آسيا على بطاقة التأهل المباشرة للنهائيات، في حين يتقابل الفريقين الحاصلين على المركز الثالث من أجل تحديد صاحب بطاقة التأهل الخامسة في منطقة غرب آسيا.

وتقام النهائيات خلال شهر شباط من عام 2020.

