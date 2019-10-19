العراق يخسر أمام الامارات ويعقد موقفه في التصفيات الاسيوية لكرة الصالات

2019-10-19 | 18:06
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خسر منتخب العراق امام نظيره الاماراتي، 3-2 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات منطقة غرب آسيا لبطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في تركمانستان.
الخسارة اوقعت المنتخب الوطني في المركز الرابع بالمجموعة الاولى برصيد 3 نقاط، فيما ارتقى المنتخب الاماراتي الى المركز الثالث برصيد اربع نقاط متخلفاً بفارق الاهداف عن البحرين وبفارق خمس نقاط عن الكويت المتصدر برصيد 9 نقاط.
ويحصل أول فريقين من كل مجموعة في تصفيات غرب آسيا على بطاقة التأهل المباشرة للنهائيات، في حين يتقابل الفريقين الحاصلين على المركز الثالث من أجل تحديد صاحب بطاقة التأهل الخامسة في منطقة غرب آسيا.
وتقام النهائيات خلال شهر شباط من عام 2020.
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