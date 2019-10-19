تشيلسي يتخطى نيوكاسيل بصعوبة في البريميرليج

2019-10-19 | 17:52
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تغلب فريق تشيلسي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي، التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج".
ويدين للفضل في انتصار اليوم إلى الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.
واصل تشيلسي انتصاراته في المباريات الأخيرة تحت قيادة فرانك لامبارد، ليرفع البلوز رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثالث بينما نيوكاسل يونايتد في المركز الـ18 برصيد 8 نقاط.
وضمن مباريات الجولة، فاز ليستر سيتي على بيرنلي بهدفين لهدف ليواصل مسيرته الرائعة هذا الموسم ليحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن البلوز.
واصل تشيلسي انتصاراته في المباريات الأخيرة تحت قيادة فرانك لامبارد، ليرفع البلوز رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثالث بينما نيوكاسل يونايتد في المركز الـ18 برصيد 8 نقاط.
وضمن مباريات الجولة، فاز ليستر سيتي على بيرنلي بهدفين لهدف ليواصل مسيرته الرائعة هذا الموسم ليحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن البلوز.
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