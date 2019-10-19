زاخاروفا تسخر من رسالة ترامب إلى أردوغان

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، عن سخريتها من الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان منذ عدة أيام.
وأضافت أن "ذاك هو أسلوب الولايات المتحدة الأمريكية، أسلوب نظامها السياسي وأسلوب التعامل مع شركائها".
وفي رسالة تحذير مؤرخة في التاسع من الشهر الحالي، حث الرئيس الأمريكي أردوغان على التوصل إلى اتفاق مع قادة المقاتلين الأكراد (المدعومين من واشنطن) في سوريا، مهدداً بتدمير الاقتصاد التركي في حال عدم قبوله هذه النصيحة.
وفي ختام الرسالة، خاطب ترامب نظيره التركي بالعبارات التالية: "سينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية. وسينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تقم بأشياء جيدة. لا تكن قاسياً. ولا تكن أحمق!".
ونقلت "بي بي سي"، الخميس الماضي، عن مصادر في الرئاسة التركية قولها إن أردوغان عند تلقيه الرسالة "رفضها قطعيا ووضعها في سلة المهملات"، وذلك قبل ساعات من شن الجيش التركي عملية "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.
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