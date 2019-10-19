الجبير يبحث مع سفير الإمارات بالرياض تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، السبت، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. واستعرض الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان والجبير العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وتربط البلدين علاقة استراتيجية تشكل حجر الزاوية في استقرار المنطقة وازدهارها، وضمان أمنها وأمانها، ورفاه شعوبها، حيث كانت لهذه العلاقة انعكاسات إيجابية مباشرة على العديد من القضايا والملفات التي تهم البلدين والمنطقة بشكل عام.

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