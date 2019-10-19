الجميل : التظاهرات الكبيرة إجابة واضحة على خطاب حسن نصر الله

السبت 19 أكتوبر 2019

حسن نصرالله

الخليج 365

أعتبر رئيس لبنان السابق، أمين الجميل، السبت، التظاهرات الكبيرة في لبنان إجابة واضحة على خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله .



وقال في حديث لقناة العربية، "حزب الله يتحمل المسؤولية الكبرى بسبب مصادرته قراري الحرب والسلم، فهو يسيطر على مناطق عدة في البلاد ويملي على الدولة مصالحه، وهناك نقمة كبيرة من الشعب اللبناني على تصرفاته".

وأضاف "أن ما يحصل في بيروت، لجهة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام، أمر استثنائي وتكرار لتظاهرة خروج الجيش السوري في أبريل/نيسان 2005" .. مشيراً إلى أن كل المناطق اللبنانية تتظاهر اليوم تضامناً مع مطلب إسقاط الحكم، وغير مجمعين على إسقاط العهد .

Advertisements

وأشار رئيس حزب الكتائب سابقاً إلى أن الشعب يرفض ممارسات حزب الله ويريد السيادة والاستقلال، موضحاً أن المطالب الأساسية للمتظاهرين هي استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة تكافح الفساد.

وقال: "هناك إدارة سيئة والفساد تفشى ووصل إلى مستوى غير مسبوق في لبنان"، وتابع "رئيسا الجمهورية والحكومة يشكوان من الفساد". ولفت الجميل إلى أن "الانسجام غير موجود بين أعضاء الحكومة في لبنان، والشعب اللبناني يدفع ثمن عدم الانسجام".

وكان تعالت أصوات عدد من المحتجين في وسط بيروت، مطالبين برحيل الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، ومنهم نصرالله بعيد خطاب حسن نصرالله، الذي قال في كلمة له السبت إنه يؤيد مطالب المتظاهرين.

وصدح عدد من المتظاهرين الذين توافدوا إلى وسط العاصمة اللبنانية لليوم الثالث على التوالي، قائلين: "كلن كلن كلن (في إشارة إلى ضرورة رحيل كافة زعماء الأحزاب والسياسيين في لبنان) ونصرالله واحد منهم".