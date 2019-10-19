البخاري: إجلاء 260 من رعايانا المقيمين في لبنان إثر الاحتجاجات في البلاد

أعلن سفير السعودية لدى بيروت وليد البخاري عن "إجلاء 260 من الرعايا السعوديين المقيمين في لبنان، إثر الاحتجاجات التي يشهدها الأخير منذ الخميس"، موضحاً أن "عدد المواطنين السعوديين الذين تم تفويجهم إلى مطار بيروت الدولي في المرحلة الأولى من خطة إجلاء المواطنين بلغ 260 مواطنًا".
وأشار إلى أن "تأمين وصول المواطنين كان بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي"، مؤكداً أن "السفارة السعودية لم تسجل أي إصابات أو مشاركات سعودية في المظاهرات".
وفي وقت سابق اليوم، حذرت الخارجية السعودية، مواطنيها من السفر إلى لبنان "حرصًا على سلامتهم، وتحسبا لأي تداعيات سلبية للأوضاع اللبنانية".
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