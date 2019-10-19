البخاري: إجلاء 260 من رعايانا المقيمين في لبنان إثر الاحتجاجات في البلاد

أعلن سفير السعودية لدى ​بيروت​ ​وليد البخاري​ عن "إجلاء 260 من الرعايا السعوديين المقيمين في ​لبنان​، إثر ​الاحتجاجات​ التي يشهدها الأخير منذ الخميس"، موضحاً أن "عدد المواطنين السعوديين الذين تم تفويجهم إلى ​مطار بيروت الدولي​ في المرحلة الأولى من خطة إجلاء المواطنين بلغ 260 مواطنًا".

وأشار إلى أن "تأمين وصول المواطنين كان بالتعاون مع ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​"، مؤكداً أن "​السفارة السعودية​ لم تسجل أي إصابات أو مشاركات سعودية في المظاهرات".

وفي وقت سابق اليوم، حذرت ​الخارجية السعودية​، مواطنيها من السفر إلى لبنان "حرصًا على سلامتهم، وتحسبا لأي تداعيات سلبية للأوضاع اللبنانية".