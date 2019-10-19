حماس: الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين "يتطلب موقفا دوليا"

اعتبرت حركة "حماس" أن "الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين في ​السجون الإسرائيلية​ جريمة بشعة تتطلب موقفا دوليا"، مشيرةً إلى ان "الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى هو جريمة بشعة ومخالفة للقوانين الدولية، تضاف للجريمة الأساسية المتمثلة باعتقاله لأبناء شعبنا".

ودعت المؤسسات الدولية إلى "اتخاذ موقفا جادا لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق ​الأسرى الفلسطينيين​"، مطالبةً بـ"العمل على فضح الجرائم الإسرائيلي بحق الأسرى حتى ينالوا حريتهم"، لافتةً إلى أن "هناك أسرى في المعتقلات يخوضون معركة من أجل كرامتهم بأمعائهم الخاوية؛ رفضا للاعتقال الإداري الممارس بحقهم".