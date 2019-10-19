مسؤول ايراني: وفاة نحو 100 زائر إيراني خلال الزيارة الأربعينية بسبب حوادث التدافع

أعلن نائب ​السفير الإيراني​ في ​العراق​، موسى طباطبائي، عن "وفاة 100 زائر إيراني تقريبا، خلال الزيارة الأربعينية التي شهدتها محافظة ​كربلاء​ العراقية خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيراً إلى ان "35 زائرا لقوا حتفهم بسبب حوادث التدافع التي حصلت، بينما البقية توفوا بسبب المرض".

لفت إلى أن "عددا كبير من الزائرين هم من كبار السن ويُعانون من أمراض مزمنة"، مشيرا إلى أن "وفاة هذا العدد من أصل 4 ملايين زائر تعد أمرا طبيعيا".