اعتبر عضو اللجنة التنفيذية في "الكتلة الوطنية" النائب السابق روبير فاضل في تصريح له خلال المشاركة في التظاهرات في ساحة رياض الصلح أن "هذه الطبقة السياسية لا يمكن ان تطلب من الناس تضحيات اضافية لان الناس فقدت الثقة بها".
وكان حزب الكتلة الوطنية قد دعا الناس إلى التجمع أمام مركزها في الجميزة للمشاركة في المظاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر روبير فاضل: لا يمكن لهذه الطبقة السياسية أن تطلب من الناس تضحيات اضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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