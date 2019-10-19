روبير فاضل: لا يمكن لهذه الطبقة السياسية أن تطلب من الناس تضحيات اضافية

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية في "الكتلة الوطنية" النائب السابق ​​روبير فاضل​ في تصريح له خلال المشاركة في التظاهرات في ​ساحة رياض الصلح​ أن "هذه الطبقة السياسية لا يمكن ان تطلب من الناس تضحيات اضافية لان الناس فقدت الثقة بها".

وكان حزب الكتلة الوطنية قد دعا الناس إلى التجمع أمام مركزها في الجميزة للمشاركة في المظاهرة.