الدفاع المدني أخمد حريق خيمة داخل مخيم للنازحين السوريين في قب الياس

أخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقًا شبّ في خيمة داخل مخيم للنازحين السوريين في ​قب الياس​- البقاع الأوسط. وعمل العناصر أيضًا على تقديم الإسعافات الأوليّة لمرأة أُصيبت جرّاء تنشّقها الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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