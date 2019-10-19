قطع طريق خان بزيزا عند مفرق داربعشتار وأوتوستراد أنفة وطريق الحلانية وطريق ساحل وجرد القيطع

قطع عدد من المحتجين الطريق في خان بزيزا عند مفرق داربعشتار في ​الكورة​، ونصبوا عددًا من الخيم في المكان. كما قُطع أوتوستراد أنفة بالسواتر الترابيّة والحجارة في الاتجاهين.

وقطع محتجون آخرون طريق رياق- ​بعلبك​ الدولية عند بلدة الحلانية بالإطارات المشتعلة، ممّا أدّى إلى ​زحمة سير​، واضطر المواطنون إلى سلوك طرقات داخلية للتنقل. كما عمد عدد من الشبان من بلدة برقايل، إلى قطع الطريق الّذي يربط ساحل القيطع ب​جرد القيطع​.