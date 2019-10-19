قطع طريق خان بزيزا عند مفرق داربعشتار وأوتوستراد أنفة وطريق الحلانية وطريق ساحل وجرد القيطع

قطع عدد من المحتجين الطريق في خان بزيزا عند مفرق داربعشتار في الكورة، ونصبوا عددًا من الخيم في المكان. كما قُطع أوتوستراد أنفة بالسواتر الترابيّة والحجارة في الاتجاهين.
وقطع محتجون آخرون طريق رياق- بعلبك الدولية عند بلدة الحلانية بالإطارات المشتعلة، ممّا أدّى إلى زحمة سير، واضطر المواطنون إلى سلوك طرقات داخلية للتنقل. كما عمد عدد من الشبان من بلدة برقايل، إلى قطع الطريق الّذي يربط ساحل القيطع بجرد القيطع.
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