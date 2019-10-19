بطيش: الناس الموجوعة تحتاج الى حلول عملية ترسم لها طريق الخروج من الازمة

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الناس الموجوعة تحتاج الى حلول عملية ترسم لها طريق الخروج من الازمة ولقد حان الوقت لاستعادة مليارات الهندسات المالية وهي أموال عامة ويمكن تقسيطها على 5 سنوات عبر تسديد 20 في المئة من المبلغ سنويا كي لا تتأثر ملاءة من استفاد منها"، مشيراً إلى ان "​فرنسا​ مثلا اعتمدت نظام الإقراض في حالة مشابهة عامي 2008 و2009 واستعادت الاموال مع الفوائد".

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