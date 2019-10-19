حزب البعث حذّر من استغلال الحراك المشروع والاندساس فيه للقيام بأعمال فتنوية

دان مكتب الإعلام القطري لـ"​حزب البعث العربي الإشتراكي​" في ​لبنان​، "التعرّض لنصب وجادة الرئيس السوري الراحل ​حافظ الأسد​ في ​النبطية​ عند دوار ​كفرتبنيت​". وحذّر في بيان، من "استغلال الحراك المطلبي المشروع للشعب اللبناني في المناطق اللبنانية كافّة، والاندساس فيه للقيام بأعمال فتنويّة لا تمثّل قناعات أي جهات أو فئات قد يكونوا ينتمون إليها". وطالب منتسبيه ومناصريه في النبطية بـ"ضبط النفس والتعامل بحكمة ومسؤوليّة مع هذه الأعمال المشبوهة".

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