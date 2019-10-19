القواس: جعجع وجنبلاط وجهان لعملة واحدة ويحاولان استغلال مطالب الناس

اعتبر عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان ​محمد شاكر القواس​ أن "رئيس حزب القوات اللبناني ​سمير جعجع​ ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ وجهان لعملة واحدة"، متهماً إياهما بـ "محاولة إستغلال مطالب الشعب اللبنانيي المحقة وأوجاعه لصالح مشاريع سياسية عميلة في مواجهة ​المقاومة​ والعهد وسياسته الداعمة لها".

وأكد القواس على "حق الشعب اللبناني في التظاهر ورفع الصوت عالياً في وجه الفساد والسياسات الضريبية الظالمة مطالباً برفع السرية عن حسابات المسؤولين ورفع الحصانات عنهم واستعادة الأموال المنهوبة وعلى مواجهة منظومة المصارف الحاكمة في لبنان و​سياسة​ حاكمية ​مصرف لبنان​ الداعمة لها".



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