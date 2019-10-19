الصليب الأحمر: لعدم نشر وتداول معلومات خاطئة وأخبار غير صادرة عنا

أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ أنّه "يتمّ التداول بين الحين والآخر عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتطبيقات بمعلومات وأخبار منسوبة إلى الصليب الأحمر اللبناني أو إلى مسؤولين فيه".

ولفت في بيان، عناية المواطنين "عدم الأخذ بتلك المعلومات والأخبار غير الصحيحة"، وتمنّى عليهم "عدم المساهمة في نشر الأخبار المذكورة، ما عدا تلك الّتي تصدر عنه ببيانات رسميّة أو ما ينشره على صفحات التواصل الإجتماعي التابعة له".