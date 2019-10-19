تدافع وتلاسن بين القوى الامنية والمحتجين على مخلفية فتح الطريق في جونيه

افادت معلومات صحافية عن حصول تدافع وتلاسن بين ​القوى الامنية​ وعدد من المعتصمين على خلفية محاولة فتح المسلك الشرقي لاوتوسترد ​جونيه​ امام بعض السيارات، واكد المحتجون ان قطع الطريق امام الجميع باستثناء ​الجيش​ و​الصليب الاحمر​.

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