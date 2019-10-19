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داخلية الشوف بـ"الإشتراكي": لم يحصل أي إشكال وتظاهرة في بعقلين

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نفت وكالة داخلية ​الشوف​ في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" "حصول أي إشكال بين الحزبيين والمناصرين من جهة، ومظاهرة كانت تمر في بلدة بعقلين من جهة أخرى"، مشيرة إلى أن "الحزب كان أول المطالبين بحقوق الناس، وشجب التعدي على الحريات العامة و​حرية التعبير​، من خلال المظاهرة التي دعت إليها ​منظمة الشباب التقدمي​ يوم الإثنين 14 الشهر الحالي".

وفي بيان لها، دعت الداخلية جميع وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر في نقل ​الأخبار​"، مؤكدةً أن "الحزب تحت سقف القانون، ولن يكون هناك تغطية لأي كان، حزبي أو مناصر، يتسبب بأي نوع من أعمال الشغب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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