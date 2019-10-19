عربيد: لتحويل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى مجلس المشاركة المواطنية

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ​شارل عربيد​ الى "تحويل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى مجلس المشاركة المواطنية"، وإشراكه في صياغة السياسات، وتنظيم ​النقاش​ العام حول مشاريع التحديث والاصلاح الكبرى"، مضيفا:"لا بد من ان تستمعوا إلى المجالس التمثيلية المتخصصة، بدلا من تهميش دورها ف​لبنان​ يستحق الافضل".

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