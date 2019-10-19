النشرة: آلاف المتظاهرين في وسط بيروت واضاءة الشعلة فوق تمثال الشهداء

افاد مراسل "النشرة" في ​وسط بيروت​ ان "أعداد المتظاهرين في ​ساحة رياض الصلح​ وصلت إلى الآلاف، وهي إلى ارتفاع"، مشيرا الى أن "عددا من المتظاهرين اطلقوا ​المفرقعات النارية​ في ​ساحة الشهداء​ وحاولوا اضاءة الشعلة الموجودة فوق تمثال الشهداء عبر احراق احد الاعلام".

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