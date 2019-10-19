بينهم مغاربة.. البحرية الليبية تنقذ 148 مهاجرا في ثلاث عمليات عرض “المتوسط”

قالت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، إنها أنقذت 148 مهاجرا غير شرعي، أمس الجمعة، في ثلاثة عمليات نفذتها في عرض المتوسط.

وبحسب بيان للبحرية الليبية، فإنه المهاجرين كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية ومن بينهم 15 امراة و11 طفلا.

وأوضح المصدر، أن المهاجرين يحملون جنسيات عربية، منها المغرب والجزائر ومصر والصومال، إضافة لجنسيات إفريقية.

وتمت عملية الإنقاذ الأولى والثانية، على بعد 90 ميلا بحريا قبالة منطقة “أبي كماش” الحدودية مع تونس، فيما نفذت العملية الثالثة على بعد 60 ميلا في عرض البحر المتوسط قبالة مدينة صبراتة، شمالي البلاد.

وتم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين قبل أن يتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة في مركز إيواء “طريق السكة” بالعاصمة طرابلس.