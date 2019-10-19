البرلمان يلزم جونسون بإرجاء بريكست وهو يصر على رفضه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم الخروج منه (بريكست)، فارضين عليه مفاوضة بروكسل على تأجيل الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن التكتل.

وسارع جونسون إلى رفض التعديل الذي أقره المجلس، مصرا على تنفيذ بريكست في موعده، أي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين، والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول بريكست "من دون اتفاق" في نهاية الشهر الجاري.

غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكست، وسيطلب من قادة الاتحاد الأوروبي رفض التأجيل أيضا، ليلتزم بتعهد أن يخرج بريطانيا من التكتل بوجود اتفاق أم بعدمه، في الموعد المحدد.