هل ينتقل صراع الأكراد والأتراك إلى برلين؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعيش في ألمانيا أكبر جاليتين تركيّة وكرديّة في العالم، وهذا تحديدًا ما يثير قلق السلطات هناك، التي تتحسّب لانتقال الصراع من شماليّ سورية إلى شوارع برلين وغيرها من المدن، على شكل عمليات تخريب للمحلات التجارية إلى هجمات بالسكاكين وتبادل للشتائم.

واليوم، السبت، من المتوقع وصول ما لا يقل عن 14 ألف متظاهر مؤيد للأكراد بعد الظهر إلى كولونيا، ضمن يوم من التعبئة في عدة مدن أوروبية. في حين تعرب الشرطة عن خشيتها من وقوع أعمال عنف.

في برلين، يواظب محمد زيديك، الكردي السوري البالغ من العمر 76 عاما، على شراء الخبز والحلويات من جاره التركي يوميا، لكنه يدرك أن من الأفضل عدم الخوض في الأحاديث السياسية.

يقول زيديك، وهو مهندس متقاعد "أعرف أنه مع هذا الرئيس (إردوغان)، سيحكم عليك بالسجن إذا تفوهت بشيء لا يحظى بإعجابه".

يمضي محمد يومه في المركز الثقافي الكردي في نوكولن، أحد الأحياء الشعبية في برلين، حيث يشاهد قناة تلفزيون كردية تبث لقطات عن تقدم القوات التركية في شمالي سورية، حيث تعيش ثلاث من شقيقاته، قال إنّه لم يتلق منهن اي اتصال منذ أسبوع.

وفي المقر، يتم شحن أجهزة اتصال لاسلكي سيتم استخدامها، السبت، من قبل الجالية الكردية في يوم التعبئة.

من جهته، يقول محمد خليل، وهو طالب كردي (23 عاما) وصل إلى برلين في عام 2015 عبر طريق البلقان إن "التظاهر هو كل ما تبقى لنا في الوقت الحالي".

ومساء الإثنين في هيرن، في غربيّ البلاد، ولدى مرور متظاهرين من الأكراد، أدى أتراك "تحية الذئب"، في بادرة تعني الانتماء للقوميين اليمينيين المتطرفين التي يعتبرها خصومهم استفزازا.

وسرعان ما اندلع شجار أصيب خلاله خمسة أشخاص بجروح طفيفة.

يشار إلى أنّ هذه الإيماءة التي تحاكي رأس الذئب، تتساهل حيالها السلطات في ألمانيا، لكنّها محظورة في النمسا منذ عام 2018.

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وفي برلين في اليوم ذاته، تعرض شاب يرتدي سترة مطرزة بالعلم التركي لهجوم بالسكين من قبل مجموعة من 15 شخصًا.

وغالبًا ما تلاقي الأوضاع في تركيا، من محاولة الانقلاب ضد الرئيس، رجب طيب إردوغان، إلى الهجمات ضد الأكراد، أصداء في ألمانيا حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين تركي أو كردي.

ويقول خبير الشؤون التركية، بوراك كوبور، لقناة "زي دي إف" الألمانيّة "نجلس على برميل من البارود"، ويضيف "لا يمكن اعتبار الانفعالات هنا بعيدا عما يجري في تركيا، وهو ما ينعكس في ألمانيا".

ويظهر جزء كبير من الأتراك في ألمانيا تعاطفا مع النظام في أنقرة.

وتقول الموظفة في مدرسة لتعليم قيادة السيارات في برلين، ميلاهارت ياواش "نرسل جنودنا لتحرير الأطفال والأسر السورية" من قبضة "حزب العمال الكردستاني الإرهابي"، وتابعت "نحن الأتراك والأكراد نعيش ونعمل وأحيانا نتزوج هناك او كما هي الحال في ألمانيا".

وتضيف "زميلي هناك كردي ولا أشعر بالضيق حيال ذلك، لكن حزب العمال الكردستاني شيء آخر".

وقد وصل التوتر إلى ملاعب كرة القدم، حيث قلد خمسة لاعبين من الفرق الإقليمية الألمانية اللاعبين الأتراك، وقدّموا تحية عسكرية بعد تسجيل هدف، إلا أن هذه البادرة خاضعة لعقوبات.

لكن الأكراد الألمان يتهمون شبكة المساجد التي تمولها أنقرة بتشجيع الكراهية ضد الأكراد، على هامش الصلوات، إلا أنّ هذه الشبكة الدينية التركية القوية تنفي في اتصال مع وكالة "فرانس برس" التخطيط "بأي شكل من الأشكال" لحملةٍ في هذا الاتجاه.

ويعرب مدير مكتب سفريات إلى تركيا في برلين، سيزيل ويدات (43 عاما)، عن الأمل في حل النزاع في شماليّ سورية قريبا.

وقال في هذا الصدد "أعود إلى البلاد مرة واحدة في العام، أما أصدقائي الأكراد فلا يعودون بالوتيرة ذاتها. نحن هنا في حال جيّدة. فليجلسوا على طاولة واحدة ليجدوا حلا ويتركونا وحدنا نعيش بهدوء في ألمانيا".