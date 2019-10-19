برشلونة يلقن إيبار بثلاثية ويعتلي الصدارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق برشلونة فوزا خارجيا على نظيره إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية برشلونة كل من اللاعبين أنطوان غريزمان، ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري حاليا، في حين تجمد رصيد إيبار عند 9 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر.

مجريات المباراة:

بدأ اللقاء باندفاع هجومي مبكر من الفريقين، وانفراد لميسي بعد 22 ثانية أوقفه الحكم بداعي التسلل، كما سدد لويس سواريز كرة من منتصف الملعب، بعيدا عن المرمى.

كذلك أضاع بيدرو ليون فرصة خطيرة لأصحاب الأرض، بتسديدة فوق العارضة.

وبنكهة فرنسية خالصة، لعب كليمنت لينغليت كرة طولية خلف دفاع إيبار، لينفرد غريزمان ويسدد في الشباك، بعد اصطدام الكرة بقدم الحارس والقائم الأيمن، في الدقيقة 13.

ولم يكن رد فعل إيبار قويا بالشكل الكافي، فلم يكن لرأسي الحربة تشارلز وإنريش خطورة ملموسة.

أما ميسي فقد أضاع انفرادا تاما بالمرمى، عندما فشل في مراوغة الحارس ماركو ديمتروفيتش، بينما عاب سواريز ودي يونغ وغريزمان اللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء.

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وتحسن الأداء الهجومي للبارسا كثيرا في الشوط الثاني، بينما أوقف المدرب إرنستو فالفيردي نشاط الجبهة اليسرى لإيبار، حيث دفع بنيلسون سيميدو مكان سيرجي روبيرتو.

وسجل لويس سواريز هدفا، بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء للفار.

وواصل برشلونة ضغطه الهجومي على منافسه، ما أسفر عن هدف ثان، بعد اختراق الثلاثي سواريز وغريزمان وميسي لمنطقة الجزاء، ليسجل ليونيل بعد تمريرة من زميله الفرنسي.

في المقابل، اكتفى إيبار بتسديدة طائشة للاعب الوسط بابي ديوب فوق العارضة، بينما لم يقدم البدلاء إكسبوسيتو وتاكاشي إينوي وكيكي الإضافة المطلوبة، في ظل يقظة مدافعي البلوغرانا، أومتيتي ولينغليت وجوردي ألبا.

ومن انفراد جديد لميسي، فضل أن يمرر الكرة هذه المرة لزميله لويس سواريز، ليسجل الأخير بسهولة، معززا تقدم الضيوف بهدف ثالث.

وتحرك فالفيردي بعد ضمان الفوز نسبيا، حيث أشرك الثنائي أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، مكان آرثر ميلو وفرينكي دي يونغ.

وبقي برشلونة الأكثر جدية على المرمى، بركلة حرة سددها ميسي فوق العارضة، قبل أن يمرر النجم الأرجنتيني بينية للويس سواريز، ليصوب الأخير بجوار القائم الأيسر.

وهذا بينما لم تهدد تسديدة تاكاشي إينوي مرمى تير شتيغن، لينهي الحكم المباراة بفوز الفريق الكاتالوني 3-0.