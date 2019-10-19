شارع 6: مصرع امرأة حامل وطفلتها وإصابة 9 آخرين بحادث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة حامل وطفلتها، اليوم، السبت، مصرعهما جراء حادث طرق وقع في شارع 6، قرب القدس.
ونجحت الطواقم الطبية بتوليد المرأة المصابة التي توفيت على الفور، بعد وفاتها، ونقلت وليدها إلى المشفى بحالة خطيرة.
وأسفر حادث الطرق، كذلك، عن إصابة 9 آخرين بجروح تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة.
وبحسب مصادر طبيّة، المصابون هم رجل يبلغ من العمر 65 عامًا، وامرأة (54 عامًا) وطفلة (8 أعوام) وصفت جراحهم بالمتوسطّة والمستقرّة مع إصابات في القسم العلوي من أجسادهم.
بالإضافة إلى 6 أشخاص وصفت جراحهم بالخطيرة.
ونقل المصابون إلى مشفيي "تل هشومير" و"بلينسون".
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