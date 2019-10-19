شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد السينورة : بجب إلغاء سلطة حزب الله على الدولة لإحداث التغيير في لبنان والان مع التفاصيل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، أنه يجب إلغاء سلطة حزب الله على الدولة، لإحداث تغيير حقيقي في لبنان .. لافتاً إلى أن استقالة الحكومة لا تعني تغييرا حقيقيا كما يريده الناس . وإتهم السينورة حزب الله بممارسة قبضة حديدية على لبنان والحكومة، مطالباً رئيس الجمهورية ميشيل عون باحترام اتفاق الطائف والدستور . وقال السنيورة في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، "المخرج هو بتغيير رئيس الجمهورية لأدائه والاعتراف بالخلل الحاصل" .. متهماً رئيس الجمهورية بتهمش الحكومة ودور رئيسها . Advertisements وأكد السيورة أن هناك ثقة منعدمة بين الشعب والمجتمع السياسي .. مشدداً على ضرورة إلغاء هيمنة الميليشيات والأحزاب على القرار الرسمي . وقال "الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي اعتمد سياسة تهميش الحكومة ورئيسها" .

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